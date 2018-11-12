2018-11-12T11:01:52+03:00
Общество

В Курске снесли торговый павильон

Предприниматель установил его незаконно
Яна ШЕЛЕСТ
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Бизнесмен демонтировал павильон на собственные средстваБизнесмен демонтировал павильон на собственные средства
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В Сеймском округе предприниматель незаконно установил торговый павильон, в котором продавал продукты питания. Администрация округа постановила освободить земельный участок и снести павильон за счет самого бизнесмена.

Предприниматель добровольно павильон не демонтировал. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Также мужчине назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

Только после этого бизнесмен демонтировал павильон на собственные средства. Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением.

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