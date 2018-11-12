Под Курском на пешеходном переходе погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-12T10:37:21+03:00

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10 ноября в половине восьмого вечера 62-летний пенсионер на улице Мира в Курчатове переходил дорогу по пешеходному переходу. На него наехал 33-летний водитель автомобиля «Рено Меган».

От удара мужчину отбросило под колеса маршрутки, которая проезжала в этот момент мимо. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.