Под Курском на пешеходном переходе погиб пенсионер
ДТП произошло в Курчатове
Мужчина скончался на местеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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10 ноября в половине восьмого вечера 62-летний пенсионер на улице Мира в Курчатове переходил дорогу по пешеходному переходу. На него наехал 33-летний водитель автомобиля «Рено Меган».
От удара мужчину отбросило под колеса маршрутки, которая проезжала в этот момент мимо. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.