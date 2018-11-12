2018-11-12T09:56:28+03:00
Общество

Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%

В Центральном Черноземье увеличивается число торговых точек, использующих терминалы Сбербанка
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За текущий год их количество выросло более чем на 40%. В настоящий момент 75 тысяч торговых точек региона используют для проведения оплаты картами терминалы ПАО Сбербанк. В Центральном Черноземье более четверти розничного товарооборота приходится на платежи по картам, и эта доля быстро растет.

Перевести оплату в безналичную форму – приоритетная задача банка, который не только формирует комфортную среду для создания безналичного мира, но и активно взаимодействует с торговыми точками, расширяя «географию» терминалов Сбербанка. Кроме того, ведется работа по повышению финансовой грамотности населения. Сотрудники Центрально-Черноземного банка рассказывают о преимуществах безналичной оплаты, так как этот способ действительно более простой, удобный и оперативный.

Например, сегодня более половины действующих карт Сбербанка в регионе поддерживают технологию бесконтактной оплаты. При совершении покупок такую карту достаточно приложить к терминалу, что сокращает очереди в кассы торговых предприятий.

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