2018-11-12T08:52:39+03:00
Происшествия

В Курской области ночью сгорели два автомобиля

Один пожар произошел в Курске, второй – в поселке Кшенском
Яна ШЕЛЕСТ
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Причину пожаров устанавливают экспертыПричину пожаров устанавливают экспертыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В ночь с 10 на 11 ноября в Курской области сгорели два легковых автомобиля. 10 ноября примерно в 11 часов вечера на улице Моковской в Курске вспыхнул «Лэнд Крузер».

Приехавшие на место ЧП пожарные огонь потушили в 23:14. Огонь повредил в машине моторный отсек и передние крылья. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и шесть единиц техники.

11 ноября в 00:30 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2108 в поселке Кшенском на улице Ленина. Пожар ликвидировали в 00:20.

Автомобиль сгорел полностью. К ликвидации пожара привлекались 16 человек, 6 единиц техники. Причину возгораний устанавливают эксперты.

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