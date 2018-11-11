2018-11-11T12:55:24+03:00
Общество

Спасатели предупреждают курских водителей о гололеде на дорогах

Пешеходам тоже стоит быть осторожнее
Анна ГРЕБЕНКИНА
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По данным регионального Гидрометцентра на территории Курской области все воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мороси и снега. На дорогах возможна небольшая гололедица. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура: от 2º мороза до 3º тепла.

Спасатели регионального ГУ МЧС рекомендуют водителям не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. При гололеде это может привести к заносу.

Пешеходам спасатели рекомендую передвигаться в гололед, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

- Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара, - добавляют спасатели.

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