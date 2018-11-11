СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-11T12:37:32+03:00

Мужчина ушел из дома в селе Благодатное и не вернулся

Изменить размер текста: A A

В Курской области пропал 53-летний мужчина. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Курск", Анатолий Шаров ушел из дома в селе Благодатное Кореневского района 30 октября. Домой мужчина так и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотное телосложение, глаза голубого цвета, темно-русые волосы. Носит бороду.

В день пропажи был одет в темную куртку, футболку, серые штаны, обут в берцы.

Анатолий Шаров нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе области.

Волонтеры просят всех, кто располагает ккой-либо информацией о местонахождении межчины, связаться с ними по телефону: 8-800-700-54-52 или 112. Для помощи в поисках можно связаться сТатьяной: 8-951-332-20-35.