2018-11-11T12:37:32+03:00
Происшествия

В Курской области пропал 53-летний мужчина

Мужчина ушел из дома в селе Благодатное и не вернулся
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено волонтерами.фото: предоставлено волонтерами.
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В Курской области пропал 53-летний мужчина. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Курск", Анатолий Шаров ушел из дома в селе Благодатное Кореневского района 30 октября. Домой мужчина так и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотное телосложение, глаза голубого цвета, темно-русые волосы. Носит бороду.

В день пропажи был одет в темную куртку, футболку, серые штаны, обут в берцы.

Анатолий Шаров нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе области.

Волонтеры просят всех, кто располагает ккой-либо информацией о местонахождении межчины, связаться с ними по телефону: 8-800-700-54-52 или 112. Для помощи в поисках можно связаться сТатьяной: 8-951-332-20-35.

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