2018-11-10T20:47:28+03:00
Общество

В Курске почтят память убитого 7-летнего школьника

Акция в память о мальчике пройдет 16 ноября
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Все куряне скорбят о ДаниилеВсе куряне скорбят о ДаниилеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

16 ноября в пять часов вечера в Курске на Театральной площади почтят память зверски убитого 7-летнего второклассника из Железногорска. Куряне одновременно запустят в воздух белые воздушные шары. В этот день, 16 ноября, мальчику должно было исполниться 8 лет.

"КП" подробно рассказывала о жуткой истории, которая произошла со школьником. Мальчик не вернулся из школы 23 октября. Неделю его искали сотни силовиков и добровольцев, даже в соседних регионах. Как выяснилось позже, ребенка, когда тот возвращался домой, заманил к себе в квартиру 39-летний сосед по подъезду. Несколько дней он держал мальчика у себя дома и измывался над ребенком, а спустя несколько дней убил ножом, а тело вывез в спортивной сумке за 20 километров от Железногорска.

Курянин задержан и сейчас находится в СИЗО. Ему предстоит пройти медицинскую экспертизу на предмет вменяемости. Свою вину он признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшего курского школьника нашли убитым

По подозрению задержан сосед

Подробнее >>

"Не злите меня, и так уже трупы прятать некуда!", - из соцсети курянина, подозреваемого в убийстве ребенка

На своей странице 39-летний мужчина выкладывал посты и картинки садистской направленности

Подробнее >>

Подозреваемый в убийстве ребенка под Курском сам показал место, где спрятал труп

39-летнего соседа оперативники выслеживали несколько дней

Подробнее >>

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"От Курска до Диканьки" - курянам представят новый культурный проект
Под Курском проходит турнир по киокусинкай каратэ-до
Курянам предлагают написать географический диктант
Под Курском "Лада" сбила пешехода
Суд обязал Курскую областную Думу забрать мандат у депутата
В Курске откроется выставка, посвященная полиции
Курских водителей проверят на трезвость
В Курской области вновь обещают сильный туман
Как у Фараона: в Курске продают "Бентли" американского миллиардера
Куряне примут участие в Парадельфийских играх
В Курске открылся центр «серебряного» волонтерства
В Курске ночью горел большой дом
Курянина, ударившего монтировкой отца, отправили на лечение
Первый замгубернатора Курской области Александр Зубарев ушел в отставку
В Курске открылась выставка Никаса Сафронова
Под Курском обезвредили более 50 боеприпасов
Под Курском в огне погиб пожилой мужчина
Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
В Курске ищут главную городскую ель
В центре Курска выставят военную технику