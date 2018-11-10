В Курске почтят память убитого 7-летнего школьника

СЕГОДНЯ 20:44 2018-11-10T20:47:28+03:00

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16 ноября в пять часов вечера в Курске на Театральной площади почтят память зверски убитого 7-летнего второклассника из Железногорска. Куряне одновременно запустят в воздух белые воздушные шары. В этот день, 16 ноября, мальчику должно было исполниться 8 лет.

"КП" подробно рассказывала о жуткой истории, которая произошла со школьником. Мальчик не вернулся из школы 23 октября. Неделю его искали сотни силовиков и добровольцев, даже в соседних регионах. Как выяснилось позже, ребенка, когда тот возвращался домой, заманил к себе в квартиру 39-летний сосед по подъезду. Несколько дней он держал мальчика у себя дома и измывался над ребенком, а спустя несколько дней убил ножом, а тело вывез в спортивной сумке за 20 километров от Железногорска.

Курянин задержан и сейчас находится в СИЗО. Ему предстоит пройти медицинскую экспертизу на предмет вменяемости. Свою вину он признал.

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