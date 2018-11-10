Под Курском проходит турнир по киокусинкай каратэ-до

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-10T11:08:57+03:00

Спорт становится все более популярным у юных курян Фото: из открытых источников

В местечко Свобода съехались более 300 юных спортсменов

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10 – 11 ноября в местечке Свобода Золотухинского района пройдет турнир по киокусинкай каратэ-до среди детей, юношей и девушек. Турнир проводится на Кубок главы Золотухинского района. Торжественное открытие турнира состоялось 10 ноября в 11 часов.

Организаторами турнира выступают администрация Золотухинского района, представительство ОФСОО "Федерация Кёкусин-кан каратэ-до России" в Курской области, комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, ОБУ «Выставочный центр Курская Коренская ярмарка».

В поединках примут участие более трехсот спортсменов в возрасте от 7 до 15 лет из Курской, Липецкой, Тамбовской, Московской, Орловской, Воронежской, Белгородской областей, Москвы и Республики Беларусь.

В данном мероприятии выступят спортсмены из различных международных версий Киокусинкай каратэ - KAN, IFK, KWF, WKO, Мацушима, Ренгокай, KWU.