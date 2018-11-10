Курянам предлагают написать географический диктант
11 ноября на базе естественно-географического факультета Курского государственного университета будет открыта площадка для проведения международной образовательной акции «Географический диктант».
Основные задачи акции: предоставить возможность участникам диктанта получить независимую оценку своих знаний в области географии; привлечь внимание российского общества к проблеме географической грамотности населения. Начало диктанта в 12.00. Вход свободный. Количество участников на площадке – 300 человек. Также здесь есть условия для участия лиц с ограниченными возможностями.
Опубликованы правильные ответы будут на сайте диктанта 15 ноября. Публикация индивидуальных результатов написания диктанта - 30 ноября.
Полная информация о диктанте размещена на официальном сайте Географического диктанта