Под Курском "Лада" сбила пешехода

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-10T09:51:12+03:00

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В 19:50 9 ноября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Дружная Курчатовского района.

Здесь водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» сбил пешехода. Подробности аварии уточняются.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.