В Курске откроется выставка, посвященная полиции

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-09T16:59:49+03:00

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13 ноября в 11.00 в выставочном зале КТЦ «Звёздный» состоится открытие выставки художественных произведений из коллекции МВД России «Три века на службе Отечеству и Закону».

На выставке будет представлено 60 живописных и графических полотен, выполненных художниками Студии им. В.В. Верещагина МВД России в разные годы работы. Их авторы провели сложную кропотливую работу: тщательно изучались военное обмундирование и оружие соответствующих исторических периодов, предметы быта, исторические костюмы, интерьеры, документы и биографии из собраний разных музеев и архивов.

Проект «Три века на службе Отечеству и Закону» способствует продолжению преемственности лучших служебных традиций российской полиции и является вкладом в сохранение и развитие знания исторического наследия по осуществлению правоохранительной деятельности, связанной с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, обеспечением общественной безопасности.

Выставка продлится до 20 ноября.