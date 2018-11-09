Курских водителей проверят на трезвость

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-09T16:12:10+03:00

Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость в ряде районов Курской области, сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники УГИБДД напоминают курянам, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей. Также водитель будет лишен прав управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

За прошедшие выходные в Курской области задержали 42 пьяных водителя. Еще десять человек отказались от освидетельствования на состояние опьянения, девять водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом "под мухой" или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если кто-то заметил водителя, который ведет себя на дороге не совсем адекватно, то нужно обращаться в полицию. Инспекторы предпримут все необходимые меры.

Помните о том, что своевременно проявленная бдительность поможет спасти чью-то жизнь!