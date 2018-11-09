В Курской области вновь обещают сильный туман

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-09T15:37:16+03:00

Во время тумана ГУ МЧС рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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9 ноября с вечера и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мороси. Местами туман, гололед. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер ночью переменный 2-7 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура в ночное время ночью -4…+ 1 ºС, при значительной облачности до +3 ºС. Днем +1…+6 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. 8 ноября сильный туман стал причиной серьезного ДТП в Обоянском районе.

Во время тумана ГУ МЧС рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".