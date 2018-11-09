Как у Фараона: в Курске продают "Бентли" американского миллиардера

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-09T14:13:39+03:00

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Ретро-автомобиль «Бентли-Континенталь» продается в Курске. Модель этого поколения производилась с 1962 до 1965. Собственник рассчитывает получить за машину 11 миллионов рублей. Автор объявления, размещенного на известном сайте, пишет:

- Автомобиль с августа 1964 года находился в одной семье миллиардера из Техаса, США. Только для любителей роскоши и старого доброго времени, когда люди любили и уважали друг друга, а также ценили жизнь, создавая такую красоту! Будет хорошим подарком для друга или любимой!

Всем бы нам друзей и любимых, которые могли бы позволить такой подарок! Добавим, что «Бентли-Континенталь» тех же годов выпуска участвовал в клипе российского рэп-исполнителя Фараона под названием «Дико, например» (если вы не видели оригинал, то наверняка смотрели пародию от Ивана Урганта). Но представитель собственника охладил наш пыл: курский экземпляр не снимался в российских клипах (да и фильмах). Кстати, по его словам, машина действительно находится в нашем городе.