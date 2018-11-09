2018-11-09T14:01:45+03:00
Общество

Куряне примут участие в Парадельфийских играх

Область представит команда музыкального колледжа-интерната для слепых
Яна ШЕЛЕСТ
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Область представит команда музыкального колледжа-интерната для слепыхОбласть представит команда музыкального колледжа-интерната для слепых
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С 11 по 17 ноября в городе Ижевске Удмуртской Республики состоятся вторые Международные Парадельфийские игры − состязания для людей с инвалидностью в области искусства.

После проведения отборочных туров регионального этапа среди людей с инвалидностью – лауреатов региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, сформированы сборные команды от субъектов РФ и зарубежных стран.

Курскую область на вторых Международных Парадельфийских играх будет представлять сборная команда Курского музыкального колледжа-интерната для слепых.

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