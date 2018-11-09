СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-09T13:47:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске открылся центр «серебряного» волонтерства. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Курской области Людмила Гребенькова, специалист управления реализации проектов и программ Ассоциации волонтерских центров Наталья Русакова, представители органов исполнительной и законодательной власти Курской области, «серебряные» волонтеры Курской области.

Открытие данного центра стало возможным благодаря участию в конкурсе по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтерства в субъектах РФ, который прошел в июне 2018 года. Курская область вошла в число 15 регионов – победителей конкурса и получила субсидию в размере 200 тысяч рублей.

Центр предусматривает самую разнообразную работу со старшим поколением, позволяющую каждому жителю нашего края найти применение свои силам. Также роль центра заключается еще в том, чтобы наладить коммуникацию между органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями.