В Курске ночью горел большой дом

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-09T12:53:46+03:00

В доме сгорела мансарда Фото: Из архива "КП"

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Жилой одноэтажный дом в 1-м Кирпичном переулке Курска загорелся 9 ноября примерно в половине третьего утра. На место ЧП выехали спасатели четырех пожарных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Огонь локализовали в 02:46, полностью ликвидировали в 02:51. В результате пожара в кирпичном доме площадью 120 квадратных метров сгорела мансарда площадью 60 квадратных метров.

В ликвидации пожара принимали участие 25 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.