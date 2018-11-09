В Курске ночью горел большой дом
Пожар произошел в 1-м Кирпичном переулке
В доме сгорела мансардаФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
Жилой одноэтажный дом в 1-м Кирпичном переулке Курска загорелся 9 ноября примерно в половине третьего утра. На место ЧП выехали спасатели четырех пожарных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.
Огонь локализовали в 02:46, полностью ликвидировали в 02:51. В результате пожара в кирпичном доме площадью 120 квадратных метров сгорела мансарда площадью 60 квадратных метров.
В ликвидации пожара принимали участие 25 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.