Курянина, ударившего монтировкой отца, отправили на лечение
Фатежский районный суд назначил 55-летнему курянину принудительные меры медицинского характера за совершение общественно опасных деяний, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст.115 (причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст.294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования).
В середине февраля мужчина во время ссоры ударил 86-летнего отца несколько раз монтировкой по голове. Для установления тяжести вреда проведена судебно-медицинская экспертиза. Когда мужчине дали прочитать заключение, он разорвал документ, уничтожив доказательство по уголовному делу.
Кстати, в марте 2016 мужчина освободился из мест лишения свободы, где 10 лет отбывал наказание за убийство знакомого. После освобождения из исправительной колонии у него диагностировали психическое заболевание.
По заключению экспертизы психическое расстройство, которым страдает курянин, связано с опасностью для других, он признан невменяемым.
Постановлением суда его поместили в психиатрический стационар общего типа.