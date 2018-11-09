2018-11-09T12:11:02+03:00
Происшествия

Курянина, ударившего монтировкой отца, отправили на лечение

До этого мужчина отбывал срок за убийство знакомого
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянина признали опасным для обществаКурянина признали опасным для обществаФото: Из архива КП.
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Фатежский районный суд назначил 55-летнему курянину принудительные меры медицинского характера за совершение общественно опасных деяний, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст.115 (причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст.294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования).

В середине февраля мужчина во время ссоры ударил 86-летнего отца несколько раз монтировкой по голове. Для установления тяжести вреда проведена судебно-медицинская экспертиза. Когда мужчине дали прочитать заключение, он разорвал документ, уничтожив доказательство по уголовному делу.

Кстати, в марте 2016 мужчина освободился из мест лишения свободы, где 10 лет отбывал наказание за убийство знакомого. После освобождения из исправительной колонии у него диагностировали психическое заболевание.

По заключению экспертизы психическое расстройство, которым страдает курянин, связано с опасностью для других, он признан невменяемым.

Постановлением суда его поместили в психиатрический стационар общего типа.

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