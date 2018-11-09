Первый замгубернатора Курской области Александр Зубарев ушел в отставку

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-09T11:55:39+03:00

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Александр Зубарев освобожден от временного исполнения обязанностей первого заместителя губернатора Курской области и уволен досрочно 9 ноября 2018 года, сообщили в администрации Курской области.

Александр Сергеевич ушел по собственной инициативе. Распоряжение о досрочном увольнении подписал врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Александр Зубарев координировал деятельность заместителей губернатора Курской области, в том числе по вопросам модернизации экономики, инновационной деятельности, внедрения современных технологий.

Непосредственно координировал и контролировал деятельность административно-правового комитета администрации; комитета промышленности, транспорта и связи; дорожного управления; комитета пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия; комитета по физической культуре и спорту; управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области. Возглавлял комиссии по направлениям своей деятельности.