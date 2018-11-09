В Курске открылась выставка Никаса Сафронова

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-09T11:31:42+03:00

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9 ноября в Курском областном краеведческом музее открылась выставка заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «Осень. Живопись. Оптимизм».

На выставке представлено более 80 живописных и графических работ - пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «Dreаmvision».

Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, где автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов.

Никас Сафронов - один из самых известных российских живописцев нашего времени. Он входит в десятку лучших современных художников мира. Основная часть работ Сафронова находится в частных собраниях и музеях многих стран мира.

Режим работы выставки:

Вторник, среда, четверг – с 10.00 до 18.00

Пятница, суббота, воскресенье – с 10.00 до 19.00

Понедельник — выходной

Выставка будет работать до 16 декабря.

Адрес: ул. Луначарского, 6.

Телефон для справок и записи экскурсий: +7 (4712) 51-15-81, 70-21-28.