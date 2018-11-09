В Курске открылась выставка Никаса Сафронова
9 ноября в Курском областном краеведческом музее открылась выставка заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «Осень. Живопись. Оптимизм».
На выставке представлено более 80 живописных и графических работ - пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «Dreаmvision».
Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, где автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов.
Никас Сафронов - один из самых известных российских живописцев нашего времени. Он входит в десятку лучших современных художников мира. Основная часть работ Сафронова находится в частных собраниях и музеях многих стран мира.
Режим работы выставки:
Вторник, среда, четверг – с 10.00 до 18.00
Пятница, суббота, воскресенье – с 10.00 до 19.00
Понедельник — выходной
Выставка будет работать до 16 декабря.
Адрес: ул. Луначарского, 6.
Телефон для справок и записи экскурсий: +7 (4712) 51-15-81, 70-21-28.