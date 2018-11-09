Под Курском обезвредили более 50 боеприпасов

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-09T11:02:13+03:00

Боеприпасы вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Снаряды пролежали в земле со времен войны

Изменить размер текста: A A

8 ноября в «Службу спасения» поступил звонок от командира поискового отряда «Курган», который сообщил, что в селе Ольховатка Поныровского района был обнаружен 51 боеприпас времен Великой Отечетвенной войны.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли 24 артснаряда калибром 76 мм, 16 артснарядов калибром 45 мм, пять гранат Ф1, шесть гранат РГД.

Все взрывоопасные предметы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.