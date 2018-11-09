Под Курском в огне погиб пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-09T09:58:51+03:00

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Жилой деревянный дом на хуторе Петровка Медвенского района загорелся 8 ноября примерно в девять часов вечера. На место ЧП приехали спасатели двух пожарных частей, отдельный пост Спасское Медвенского района, полиция, скорая и работники электросетей.

Возгорание ликвидировали в 21:18. В результате пожара дом размерами 8х10 метров сгорел полностью. При разборе завалов спасатели нашли тело 62-летнего мужчины.

В ликвидации пожара принимали участие 19 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и четыре единицы техники. Причину пожара устанавливают эксперты.