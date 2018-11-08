В Курске ищут главную городскую ель

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-08T17:25:48+03:00

Городские власти снова хотят срубить ель для Нового года Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Приближается Новый год, главным атрибутом которого была и остается ель. Комитет экологической безопасности и природопользования областного центра принимает предложения курян, руководства предприятий и организаций, готовых подарить новогоднее дерево, которое украсит Красную площадь Курска в новогодние дни.

Требование к пушистой красавице – правильная форма, высота не менее 17 метров, диаметр ствола не менее 40 сантиметров, ширина кроны не менее 7 метров.

Жители города и прилегающих районов области могут звонить с предложениями по телефону 70-22-68 или прислать их по электронной почте: ekolog.kursk@yandex.ru