В Курске ищут главную городскую ель
Спилить хотят красавицу не ниже 17 метров высотой
Городские власти снова хотят срубить ель для Нового годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Приближается Новый год, главным атрибутом которого была и остается ель. Комитет экологической безопасности и природопользования областного центра принимает предложения курян, руководства предприятий и организаций, готовых подарить новогоднее дерево, которое украсит Красную площадь Курска в новогодние дни.
Требование к пушистой красавице – правильная форма, высота не менее 17 метров, диаметр ствола не менее 40 сантиметров, ширина кроны не менее 7 метров.
Жители города и прилегающих районов области могут звонить с предложениями по телефону 70-22-68 или прислать их по электронной почте: ekolog.kursk@yandex.ru