В центре Курска выставят военную технику

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-08T16:59:08+03:00

Здесь же будут записывать желающих в контрактники

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10 ноября с 9.00 до 15.00 на Театральной площади пройдет акция «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященная 100-летию образования войск радиационной, химической и биологической защиты.

Представители войсковой части 11262 расскажут гостям праздника о буднях военной службы. Участники мероприятия не только увидят выставку современной военной техники войск РХБЗ, но и получат уникальную возможность облачиться в спецснаряжение, взять в руки настоящее боевое оружие. Кроме того, здесь же будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту.