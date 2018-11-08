2018-11-08T16:59:08+03:00
Политика

В центре Курска выставят военную технику

Здесь же будут записывать желающих в контрактники
Светлана ВОЛКОВА
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Боевую технику выставят на Тетаральной площадиБоевую технику выставят на Тетаральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА
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10 ноября с 9.00 до 15.00 на Театральной площади пройдет акция «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященная 100-летию образования войск радиационной, химической и биологической защиты.

Представители войсковой части 11262 расскажут гостям праздника о буднях военной службы. Участники мероприятия не только увидят выставку современной военной техники войск РХБЗ, но и получат уникальную возможность облачиться в спецснаряжение, взять в руки настоящее боевое оружие. Кроме того, здесь же будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

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