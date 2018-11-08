В Курске пройдет «Фестиваль здорового образа жизни»
Здесь будут работать интересные мастер-классы
Куряне смогут познакомиться с разными видами спортаФото: Из архива КП.
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9 ноября в 14.30 в городском молодежном центре «Гелиос» пройдет «Фестиваль здорового образа жизни».
Фестиваль проходит в два этапа. На первом будут работать интересные мастер-классы, представленные гостями фестиваля - военно-патриотической детско-юношеской спортивной организацией «Чемпион», фехтовальщиками, членами клуба «Айкидо Курск Ивама рю», центром современного танца «Феникс».
На втором этапе старшеклассникам будет представлена возможность проявить себя в спортивно-развлекательных соревнованиях «В здоровом теле – здоровый дух».
Все команды получат дипломы участников. Победителей ждут призы и дипломы.
Вход свободный.