2018-11-08T17:02:20+03:00
Спорт

В Курске пройдет «Фестиваль здорового образа жизни»

Здесь будут работать интересные мастер-классы
Светлана ВОЛКОВА
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Куряне смогут познакомиться с разными видами спортаКуряне смогут познакомиться с разными видами спортаФото: Из архива КП.
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9 ноября в 14.30 в городском молодежном центре «Гелиос» пройдет «Фестиваль здорового образа жизни».

Фестиваль проходит в два этапа. На первом будут работать интересные мастер-классы, представленные гостями фестиваля - военно-патриотической детско-юношеской спортивной организацией «Чемпион», фехтовальщиками, членами клуба «Айкидо Курск Ивама рю», центром современного танца «Феникс».

На втором этапе старшеклассникам будет представлена возможность проявить себя в спортивно-развлекательных соревнованиях «В здоровом теле – здоровый дух».

Все команды получат дипломы участников. Победителей ждут призы и дипломы.

Вход свободный.

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