Курян предупреждают о тумане и гололедице

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-08T16:21:29+03:00

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С девяти часов вечера 8 ноября и на протяжении суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие моросящие осадки, днем без существенных осадков. Ночью повсеместно, днем местами туман, ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер переменный 0-5 м/с. Температура: ночью -4…+1 ºС, днем +1…+6 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. 8 ноября сильный туман стал причиной серьезного ДТП в Обоянском районе.

Во время тумана ГУ МЧС рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".