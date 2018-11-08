2018-11-08T16:12:40+03:00
Происшествия

Житель Брянской области воровал в Курске - УМВД

Его запечатлела камера видеонаблюдения
Ольга ДАНИЛОВА
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Жителя Брянской области задержали по подозрениюЖителя Брянской области задержали по подозрениюФото: Из архива КП.
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В Курске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег и техники из павильона торгового центра в Курске. Больше 10 тысяч рублей, ноутбук и фотоаппарат украли у сотрудника магазина. Полицейским, выехавшим на место происшествия, удалось обнаружить видеозапись, на которую попал предполагаемый злоумышленник. Вскоре утсановили его личность. Как выяснилось, к краже причастен 18-летний житель Брянской области, который приехал в гости к знакомым.

Во время прогулки по торговому центру он заметил оставленные за прилавком без присмотра технику и деньги, чем и воспользовался, присвоив их себе. Технику удалось изъять, а часть денег он успел потратить. По факту кражи завели уголовное дело.

Кражу, совершенную при похожих обстоятельствах, раскрыли полицейские Дмитриевского района. Там у покупательницы, которая случайно забыла кошелек на прилавке, похитили банковскую карту и более 20 тысяч рублей, которые она обналичила часом ранее. Хищение совершил случайный посетитель. Его личность уже установлена, он также стал фигурантом уголовного дела.

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