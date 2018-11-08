Курянина обвиняют в краже денег с карты

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-08T14:47:08+03:00

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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции заподозрили в краже денег с банковской карты курянина. Кредитку по невнимательности потерял 46-летний мужчина, он заметил это не сразу, а только когда ему пришло сообщение о снятии 140 тысячи рублей. Как выяснилось, деньги обналичил мужчина, случайно обнаруживший карту с прикрепленным пин-кодом на прилавке магазина.

Оперативники нашли фотографию предполагаемого подозреваемого. В ходе отработке материалов они пришли к выводу, что к хищению причастен прежде судимый 26-летний курянин. Частично похищенные деньги удалось изъять, остальную сумму подозреваемый обязался вернуть в кротчайшие сроки. По факту кражи возбуждено уголовное дело.