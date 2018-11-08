2018-11-08T14:38:26+03:00
Происшествия

Житель Курска заснул на лавочке и лишился телефона

Подозреваемого в краже разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Более двух месяцев злоумышленник скрывается от следствияБолее двух месяцев злоумышленник скрывается от следствияФото: Из архива "КП"
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Северо-Западный отдел полиции разыскивает 26-летнего Казиева Алима Васильевича. Мужчину подозревают в хищении мобильного телефона у курянина, который заснул 3 августа 2018 года на лавочке у торгового центра на проспекте Вячеслава Клыкова.

Сотрудники уголовного розыска отследили путь подозреваемого и установили его личность благодаря материалам с камер наружного наблюдения. Уже более двух месяцев злоумышленник скрывается от следствия.

Граждан, располагающих информацией о подозреваемом, просят обращаться в Северо-Западный отдел полиции лично или по телефону 58-33-90, а также звонить 02. С мобильного с полицией можно связаться по номеру 102.

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