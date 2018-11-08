2018-11-08T13:45:16+03:00
Политика

Почти 500 жителей Курска получили отсрочку от армии

Еще более сотни признаны негодными к службе в этот призыв
Светлана ВОЛКОВА
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Из Курска служить пойдут 276 человекИз Курска служить пойдут 276 человекФото: Из архива КП.
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С 1 октября в Курской области проходит кампания по призыву на военную службу. Как рассказал начальник отдела мобилизационной подготовки Администрации города Курска Дзебисов, повестки в этот призыв получат 2653 молодых жителя Курска. И только 453 из них пойдут служить.

По состоянию на 6 ноября на призывную комиссию явились уже 933 человека, 276 из них будут призваны на срочную службу, 80 направлены на медицинское обследование, 475 предоставлена отсрочка от призыва, 118 признаны негодными или ограниченно годными к военной службе.

Проводится активная работа по розыску так называемых уклонистов от службы в армии, добавили в мэрии.

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