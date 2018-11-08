В Курской области «скорая» приехала к больному через три часа

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-08T12:43:23+03:00

На автомобилях скорой помощи не установлено необходимое оборудование Фото: Из архива "КП"

В это время бригада обслуживала пациентов, вызовы от которых поступила позднее

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Прокуратура Суджанского района выявила нарушения в деятельности Суджанской районной больницы. На автомобилях скорой помощи не было установлено необходимое оборудование, отсутствовали лекарственные препараты. Выявлен факт выезда к больному спустя более, чем три часа после поступления вызова. В этот время бригада скорой помощи без каких-либо оснований обслуживала пациентов по вызовам, поступившим позднее.

В кабинете подросткового врача проводился прием здоровых и больных детей одновременно, что является грубым нарушением требований СанПиН. В фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных на территории района, выявлены нарушения санитарных и технических правил.

В документах имелись сведения о диспансеризации граждан, которые на самом деле не проводились. Недостоверные сведения явились основанием для незаконного получения ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» страховых выплат из средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Больница несвоевременно рассчитывалась за поставленные медицинские препараты и иные средства, обеспечивающие функционирование больницы. Главврача больницы уже два раза привлекали к административной ответственности.

Прокурор Суджанского района внес главному врачу ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушении и исключить их в дальнейшем.