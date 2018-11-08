Ученик из Курской области написал лучшее сочинение в России
Награду завоевал Даниил Чепурной из Теткинской школы № 1
В Москве озвучили результаты и наградили авторов лучших работФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
В Москве озвучили результаты и наградили авторов лучших работ Всероссийского конкурса сочинений. Среди пяти победителей был и ученик Теткинской школы №1 Глушковского района Даниил Чепурной.
Среди лауреатов общероссийского конкурса еще и студентка Курского автотехнического колледжа Юлия Дегтярева и ученица Охочевской средней школы Щигровского района Анна Каменева.