2018-11-08T11:30:40+03:00
Общество

Ученик из Курской области написал лучшее сочинение в России

Награду завоевал Даниил Чепурной из Теткинской школы № 1
Яна ШЕЛЕСТ
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В Москве озвучили результаты и наградили авторов лучших работВ Москве озвучили результаты и наградили авторов лучших работФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Москве озвучили результаты и наградили авторов лучших работ Всероссийского конкурса сочинений. Среди пяти победителей был и ученик Теткинской школы №1 Глушковского района Даниил Чепурной.

Среди лауреатов общероссийского конкурса еще и студентка Курского автотехнического колледжа Юлия Дегтярева и ученица Охочевской средней школы Щигровского района Анна Каменева.

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