Под Курском из-за ДТП блокирована трасса

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-08T10:44:08+03:00

В Обоянском районе столкнулись две фуры и три легковушки

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8 ноября в 9 часов утра в Обоянском районе на объездной дороге произошло массовое ДТП. Столкнулись две фуры и три легковых автомобиля. По предварительным данным, в аварии пострадали водители большегрузов – один в больнице, а второй от госпитализации отказался.

Движение ограничено в обе стороны. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится регулировка дорожного движения. Объезд организован через Обоянь, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Госавтоинспекция напоминает: в Курской области в утренние и ночные часы наблюдается сильный туман. Данное природное явление может стать причиной серьезных ДТП при несоблюдении правил дорожного движения! Соблюдайте дистанцию на дороге, скоростной режим! Проведите технический осмотр своего автомобиля по оценке готовности его эксплуатации в осенне-зимний период!

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию, могут круглосуточно обращаться по телефону дежурной части ОБ ДПС: 8(4712)36-70-01, 36-70-02 или 02.