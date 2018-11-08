В курской филармонии пройдет гала-концерт фестиваля национальных культур
8 ноября в 12.00 в Курской областной государственной филармонии (г. Курск, ул. Перекальского, 1.) состоится гала-концерт областного фестиваля национальных культур «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» среди школьников региона.
Фестиваль направлен на воспитание у детей уважения к истории и культуре народов России через знакомство с народами, проживающими на территории Российской Федерации и Курской области. Он представляет собой уникальную интерактивную образовательную форму взаимодействия с детьми и молодежью, которая позволяет раскрыть творческий потенциал участников через знакомство с культурными традициями разных народов.
Гала-концерт фестиваля объединит порядка 200 юных талантов, представляющих разные национальности, проживающие на территории региона.
В Пушкинском зале филармонии будет работать выставка «Национальный калейдоскоп», где свое национальное творчество, культуру, традиции представят представители молдавской, украинской, грузинской диаспор, индийско-русского содружества, а также иностранные студенты курских вузов.