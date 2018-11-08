Под Курском насмерть сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-08T10:17:09+03:00

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8 ноября примерно в час ночи 19-летний водитель «Лады Приоры» ехал по автомобильной дороге Курск – Воронеж – Борисоглебск со стороны Курска. Вблизи поворота на село Защитное он сбил 32-летнего и 33-летнего пешеходов, которые находились на проезжей части.

На место ДТП выехали спасатели ПСЧ № 32 Курского района, сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Молодые люди получили несовместимые с жизнью травмы, от которых скончались на месте, сообщили в УМВД по Курской области.

Водитель был трезв. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Возможно, причиной ДТП стал сильный туман, опустившийся на область ночью. В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники.