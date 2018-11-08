Налоговые инспекции приглашают курян на Дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-08T08:57:01+03:00

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Всероссийские дни отрытых дверей информирования по имущественным налогам пройдут во всех налоговых инспекциях Курской области 9 ноября с 9.00 до 18.00 и 10 ноября с 10.00 до 15.00. В дни открытых дверей консультировать посетителей сотрудники инспекции будут в операционном зале.

УФНС России по Курской области сообщает, что налогоплательщики смогут узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Кроме того куряне смогут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Для этого при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

В этом году кампания по уплате имущественных налогов завершится 3 декабря. Оплатить налоги можно в любом отделении банка или почтовой связи. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» смогут это сделать в режиме онлайн, не выходя из дома.

В этом году разработано мобильное приложение «Личного кабинета» для сотовых телефонов, с помощью которого также можно просматривать налоговые обязательства и оплачивать имущественные налоги.