Курский СК начал проверку по факту хранения ртути курянином

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-08T08:35:34+03:00

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"КП" подробно рассказывала о ЧП, которое произошло в райцентре Льгов Курской области, когда жильцы одного из домов обнаружили в жилье ртуть и решили, что сосед таким образом хочет их отравить.

СК по Курской области организовал доследственную проверку по заявлению жителя Льгова Курской области, который обнаружил на чердаке дома, где проживают несколько семей, ртуть. Металл частично затек в жилье.

По предварительной информации опасный металл хранил на чердаке другой жилец этого же дома.

В рамках доследственной проверки будут установлены фактические обстоятельства и дана оценка действиям по приобретению и хранению ртути, хотел ли сосед действительно причинить вред здоровью других людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.