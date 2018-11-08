Сотрудников курского СИЗО обвиняют в насилии над осужденным

СЕГОДНЯ 08:08 2018-11-08T08:08:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по материалам инспектирования центральным аппаратом ФСИН России завел уголовное дело против трех сотрудников Управления. Дело возбуждено по признакам п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия).

По версии следствия в сентябре трое сотрудников ФКУ Следственный изолятор №1 УФСИН России по Курской области, находясь при исполнении своих служебных обязанностей на территории учреждения, применили к 23-летнему осужденному насилие, рассказали в СК.

Обвиняемых на время предварительного следствия держат под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.