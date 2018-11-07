2018-11-07T16:56:07+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов

В качестве партнера Сбербанк выбирают более 80% всех вновь зарегистрированных на территории региона предприятий и предпринимателей
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Сегодня в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк обслуживается более 138 тысяч корпоративных клиентов. Кредитный портфель Центрально-Черноземного банка в настоящее время превышает 445 млрд. рублей. Объем выдач за 9 месяцев превысил 280 млрд. рублей, из них более 110 млрд. рублей были выданы на реализацию сельскохозяйственных проектов и сезонно-полевые работы. Агропромышленный комплекс остается одним из приоритетных для банка векторов развития.

Центрально-Черноземный банк активно участвует в программе Минсельхоза по финансированию проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. На долю его клиентов приходится 39% субсидий, одобренных в реестре потенциальных заёмщиков в рамках программы льготного кредитования.

Наиболее крупные проекты клиенты ЦЧБ сегодня реализуют в области молочного животноводства (13,5 млрд. рублей) и растениеводства, в том числе в выращивании овощных культур в закрытом грунте в рамках программы импортозамещения (15,7 млрд. рублей).

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