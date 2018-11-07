Курский проект «Правомобиль» стал лучшим в России

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-07T16:26:40+03:00

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Курский проект «Правомобиль» стал победителем Всероссийского конкурса социально-значимых общественных проектов. На форуме «Сообщество» подвели итоги конкурса социально-значимых общественных проектов «Мой проект — моей стране!».

Из полутора тысяч отобранных заявок в финал конкурса попали 42 проекта по три номинанта в 14 номинациях. Курский проект доступной юридической помощи «Правомобиль» был выбран в числе лучших в номинации «Базовые права и свободы».

Проект «Правомобиль» представляет собой серию бесплатных юридических консультаций для жителей отдаленных сел и деревень Курской области. В выездных приемах курян консультируют представители пенсионного фонда, Росреестра, прокуратуры, налоговой службы, а также профессиональные адвокаты. Правовую помощь они оказывают бесплатно для всех категорий граждан, без исключения.

Благодаря проекту консультации уже получили 1600 курян.

Проект «Правомобиль» пользовался большим интересом у участников и экспертов форума. Представители общественных палат из российских регионов попросили курян поделиться опытом реализации проекта у себя в субъектах.