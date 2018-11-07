В Курске стартуют соревнования «Служу России»

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-07T16:14:45+03:00

В соревнованиях могут участвовать также кадеты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заявки нужно подать не позднее 20 ноября

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Стартовал прием заявок на участие в областных соревнованиях военно-патриотических клубов и допризывной молодежи «Служу России» (4-й этап), посвященных памяти Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова.

К участию в соревнованиях приглашаются курсанты военно-патриотических клубов и объединений, учебных и спортивных организаций Курского областного Совета ДОСААФ, учащиеся кадетских классов (школ-интернатов) различного профиля в возрасте от 14 до 17 полных лет, не имеющие медицинских противопоказаний.

Состав команды – четыре человека (курсанты, имеющие знания по основам и правилам стрельбы и прошедшие инструктаж по мерам безопасности при проведении стрельб) и один руководитель команды.

Заявки необходимо отправить не позднее 20 ноября на электронную почту: dvorec88@mail.ru. Телефоны для справок: (4712) 37-01-59, 8 950 875 04 87 – Егорова Анна Евгеньевна.