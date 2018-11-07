2018-11-07T15:33:24+03:00
Общество

В курских налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей

Куряне получат консультации по имущественным налогам
Яна ШЕЛЕСТ
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Курян проинформируют по имущественным налогамКурян проинформируют по имущественным налогамФото: Из архива "КП"
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9 ноября с 9.00 до 18.00 и 10 ноября с 10.00 до 15.00 во всех налоговых инспекциях Курской области пройдут Дни открытых дверей. Курян проинформируют по имущественным налогам.

Налогоплательщики смогут узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. Налоговики расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Также граждане смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Для этого при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В этом году кампания по уплате имущественных налогов завершится 3 декабря. Оплатить налоги можно в любом отделении банка или почтовой связи. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» смогут это сделать в режиме онлайн, не выходя из дома.

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