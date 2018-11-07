Курян приглашают на виртуальную экскурсию в "Спасское-Лутовиново"

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-07T15:29:33+03:00

Побывать в имении писателя можно будет виртуально Фото: из открытых источников

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8 ноября в 13.00 Централизованная система библиотек города приглашает курян и гостей Курска принять участие в сетевой библиотечной акции «Курск читает Тургенева», посвященной 200-летию со дня рождения выдающегося писателя.

9 ноября 2018 года отмечается 200-летний юбилей классика отечественной литературы Ивана Сергеевича Тургенева – великого русского прозаика, поэта, драматурга, критика, мемуариста и переводчика.

В преддверии знаменательной даты Централизованная система библиотек города Курска проводит тематическую акцию. В программе:

художественное чтение отрывков из лучших произведений И.С. Тургенева;

презентация книжно-иллюстративной экспозиции «Я жизнь посвятил России: И.С. Тургенев», особое внимание в которой занимает раздел «И.С. Тургенев и курский край»;

знакомство с изданиями, представленными в коллекции «И.С. Тургенев» Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Среди них - не только электронные копии произведений писателя, архивных документов, современных исследовательских работ о нём, но и эксклюзивные материалы, опубликованные в журналах «Русский вестник», «Наблюдатель», «Русская старина»;

просмотр и обсуждение документального фильма «Тургенев. Русское сердце» (2018г., реж. А. Арясов);

виртуальная экскурсия в Государственный мемориальный и природный музей–заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»;

интерактивные литературные конкурсы и викторины;

фотозона «Время открывать Тургенева».

Единовременная сетевая библиотечная акция пройдет с 13.00 до 14.00 в библиотеках:

Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23);

Центральная городская детская библиотека (ул. К. Либкнехта, 2);

Культурный центр семейного чтения и досуга (пр-т Дружбы,18);

Культурный центр семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный пр-д, 17);

библиотека № 10 (ул. Менделеева, 36);

библиотека № 6 (ул. Парковая, 3-а).