Курян приглашают на виртуальную экскурсию в "Спасское-Лутовиново"
8 ноября в 13.00 Централизованная система библиотек города приглашает курян и гостей Курска принять участие в сетевой библиотечной акции «Курск читает Тургенева», посвященной 200-летию со дня рождения выдающегося писателя.
9 ноября 2018 года отмечается 200-летний юбилей классика отечественной литературы Ивана Сергеевича Тургенева – великого русского прозаика, поэта, драматурга, критика, мемуариста и переводчика.
В преддверии знаменательной даты Централизованная система библиотек города Курска проводит тематическую акцию. В программе:
художественное чтение отрывков из лучших произведений И.С. Тургенева;
презентация книжно-иллюстративной экспозиции «Я жизнь посвятил России: И.С. Тургенев», особое внимание в которой занимает раздел «И.С. Тургенев и курский край»;
знакомство с изданиями, представленными в коллекции «И.С. Тургенев» Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Среди них - не только электронные копии произведений писателя, архивных документов, современных исследовательских работ о нём, но и эксклюзивные материалы, опубликованные в журналах «Русский вестник», «Наблюдатель», «Русская старина»;
просмотр и обсуждение документального фильма «Тургенев. Русское сердце» (2018г., реж. А. Арясов);
виртуальная экскурсия в Государственный мемориальный и природный музей–заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»;
интерактивные литературные конкурсы и викторины;
фотозона «Время открывать Тургенева».
Единовременная сетевая библиотечная акция пройдет с 13.00 до 14.00 в библиотеках:
Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23);
Центральная городская детская библиотека (ул. К. Либкнехта, 2);
Культурный центр семейного чтения и досуга (пр-т Дружбы,18);
Культурный центр семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный пр-д, 17);
библиотека № 10 (ул. Менделеева, 36);
библиотека № 6 (ул. Парковая, 3-а).