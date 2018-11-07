2018-11-07T13:31:06+03:00
Звезды

В Курске продолжается проект «Кино в театре»

В этот раз покажут фильм «Решение о ликвидации»
Светлана ВОЛКОВА
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Фильм для зрителей 12+Фильм для зрителей 12+Фото: из открытых источников
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11 ноября в 13.00 проект «Кино в театре» приглашает на военный боевик «Решение о ликвидации», премьерный показ которого состоялся летом 2018 года. Картина рекомендована зрителям старше 12 лет.

В основе фильма - известная операция ФСБ по уничтожению одного из самых одиозных террористических лидеров, проходившая на территории Северной Осетии и Ингушетии. Сценарий написан на воспоминаниях непосредственных участников операции. Вымышленное имя одержимого террориста должно натолкнуть зрителей на воспоминания о конкретной личности: Шамиль Базгаев.

Однако авторы фильма настаивают, что отрицательный персонаж картины представляет собой собирательный образ, вобравший в себя все самое жестокое и бесчеловечное, что было присуще террористическим лидерам бандформирований Северного Кавказа. Противостоять такому - задача за гранью человеческих возможностей. И все же, есть и в наше время герои. Это дело чести русского офицера…

Продюсером киноленты выступил генеральный директор «Мосфильма», автор культовых лент «Курьер» и «Зимний вечер в Гаграх» Карен Шахназаров. В актерском составе: Игорь Петренко, Иван Шахназаров, Алексей Вертков, Аюб Цингиев, Алексей Шевченков, Дмитрий Парастаев, Дагун Омаев.

Перед сеансом планируется показательное выступление сотрудников силовых структур, а также тематическая выставка книг Курской областной научной библиотеки имени Н.Н. Асеева.

Билеты в кассах драмтеатра и филармонии, стоимость билета 50 рублей.

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