Курские спасатели вывели из горящего дома 18 человек

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-07T13:26:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в многоквартирном доме на улице Гагарина в Железногорске начался 6 ноября примерно в 19:15. Житель многоэтажки позвонил в «Службу спасения» и сообщил о сильном задымлении в подъезде.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели пожарные трех спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. На месте спасатели обнаружили, что горят счетчики, расположенные в электрощитовых со второго по шестой этаж.

Из-за сильного задымления могли серьезно пострадать люди. Пожарные приняли решение срочно эвакуировать жильцов. Звено газодымозащиной службы вывело на свежий воздух 13 человек (из них 4 ребенка) и эвакуировало 5 (их них 1 ребенок). Жильцы выходили в самоспасах – средствах для защиты органов дыхания.

В результате пожара никто не пострадал. Огонь оперативно потушили. Повреждено пять электрощитовых, сильно закоптились лестничные клетки и общие этажные площадки. В ликвидации пожара принимали участие 20 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Причины пожара устанавливаются.