2018-11-07T12:55:03+03:00
Происшествия

В Курской области зарегистрирована первая жертва морозов

Уснув на улице, курянин отморозил ноги
Ольга ДАНИЛОВА
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Односельчане вызвали скорую, но человек уже получил обморожениеОдносельчане вызвали скорую, но человек уже получил обморожениеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области в ночные и утренние часы уже наблюдаются отрицательные температуры воздуха. С первыми морозами зарегистрирован и первый случай обморожения.

6 ноября в Горшеченском районе в деревне Леоновка местные жители обнаружили подвыпившего мужчину, который спал на улице. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи, специалисты которой и констатировали обморожение ног у курянина. Его доставили в больницу, где он будет проходить лечение.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в связи с понижением температуры увеличивается вероятность возникновения переохлаждений и обморожений.

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