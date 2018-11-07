В Курской области зарегистрирована первая жертва морозов
Уснув на улице, курянин отморозил ноги
Односельчане вызвали скорую, но человек уже получил обморожениеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
В Курской области в ночные и утренние часы уже наблюдаются отрицательные температуры воздуха. С первыми морозами зарегистрирован и первый случай обморожения.
6 ноября в Горшеченском районе в деревне Леоновка местные жители обнаружили подвыпившего мужчину, который спал на улице. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи, специалисты которой и констатировали обморожение ног у курянина. Его доставили в больницу, где он будет проходить лечение.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в связи с понижением температуры увеличивается вероятность возникновения переохлаждений и обморожений.