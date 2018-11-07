2018-11-07T12:26:44+03:00
Происшествия

В Курске разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты

УМВД разыскивает мужчину с бородой
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян просят сообщить о подозрительном мужчинеКурян просят сообщить о подозрительном мужчинеФото: Из архива КП.
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Полицейские разыскивают мужчину 45-50 лет, подозреваемого в краже денег с банковской карты, принадлежащей курянке. Женщина заносила домой покупки и забыла свою сумку на скамейке у подъезда. Не прошло и получаса, как на телефон стали приходить СМС о снятии средств с ее банковского счета. Курянка выбежала на улицу, но сумки на месте уже не было.

Мужчина нашел внутри кредитку, на которой хозяйка сама записала ПИН-код и сразу снял все деньги – 23 тысячи рублей. По факту кражи завели уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось получить фото мужчины. Он среднего роста, около 170-175 см, плотного телосложения, волосы средней длины с сединой, носит бороду типа «испанка» с сединой и очки для зрения в металлической оправе. Был одет в черный пуховик без капюшона с отворотами на карманах, темные джинсы и черные туфли.

Все, кто может помочь следствию в розыске подозреваемого, могут обращаться в полицию по телефонам 58-33-90, 8-951-315-85-19 или 102. Конфиденциальность гарантирована.

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