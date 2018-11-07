Региональный форум молодежных инноваций пройдет в Курске

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-07T09:15:41+03:00

Жюри рассмотрит инновационные проекты по шести направлениям от медицины до биотехнологии

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Региональный форум молодежных инноваций состоится 22 ноября в Курске. Во время мероприятия пройдет финальный отбор по программе "УМНИК". В форуме примут участие представители региональных органов государственной власти, бизнес-сообщества, научных кругов, студенты и аспиранты вузов, работающая молодежь.

Мероприятие проводится Фондом содействия инновациям и региональным представительством Фонда – Ассоциацией «Центр поддержки предпринимательства Курской области» при поддержке областного комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования.

Прием заявок на участие в программе «УМНИК» проводился в Курской области до 14 октября. С 22 по 25 октября прошли внутривузовские отборы проектов молодых ученых. К рассмотрению было представлено 60 заявок.

Во время финального отбора экспертное жюри рассмотрит инновационные проекты по шести направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.

По результатам экспертной оценки в финале определят претендентов на победу в конкурсе "УМНИК-2018".

Мероприятие состоится 22 ноября в 10.00 в бизнес-центре «ГРИНН» Курск, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.68, 5 этаж, зал "Алексеевский".