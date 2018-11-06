В Курске высадят около 3200 саженцев

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-06T17:48:35+03:00

Молодые деревца уже появились на территориях городских школ и детских садов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курске продолжается работа по озеленению улиц. Этой осенью запланировано высадить около 3200 саженцев деревьев и кустарников различных пород, сообщили в городской администрации.

Молодые деревца уже появились на территориях городских школ и детских садов, во дворах многоквартирных домов и по улицам частного сектора. Озеленяются и благоустроенные скверы и парки.

В скверах на проспекте Ленинского комсомола и на улице Студенческой высадили более 150 саженцев. Столько же молодых деревьев появилось на улице Бойцов 9-й Дивизии. Липовую аллею заложили сотрудники автосалона «Тойота» на улице Маркса.

Коллективы общеобразовательных и дошкольных учреждений Курска высадят более тысячи молодых деревьев. Сотню юных березок и лип взялся высадить ТОС улицы Олимпийской. Особенно активны в этой работе жители частного сектора в Железнодорожном округе: они посадили в этом году 520 лип, рябин и плодовых деревьев.