В Курской области без вести пропал 44-летний мужчина

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-06T17:26:54+03:00

26 октября 2018 года мужчина ушел из дома Фото: УМВД России по Курской области.

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Курская полиция разыскивает без вести пропавшего Медведева Эдуарда Николаевича 1974 года рождения. 26 октября 2018 года мужчина ушел из дома в городе Железногорске и до сих пор не вернулся, - сообщили в региональном УМВД.

Медведеву Эдуарду на вид 45 лет, рост 185 см, худощавое телосложение, волосы короткие прямые светло-русого цвета, глаза серые. Был одет в куртку из зеленого кожзаменителя, сверху которой одета зимняя куртка синего цвета с капюшоном, джинсовую рубашку, синие джинсы, обут в черные кроссовки, на голове кепка. Носит очки, отсутствует передний зуб на верхней челюсти.

Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам 02, с мобильного 102.